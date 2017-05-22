З України видворили керівника служби новин каналу "Інтер" Шувалова, - ОНОВЛЕНО
"Сьогодні, російский пропагандист, фактичний керівник інформаційної служби телеканалу "Інтер", шеф відомої провокаторши Марії Столярової - Ігор Шувалов був видворений українськими прикордонниками за межи Украіни з забороною вїзду строком на 5 років", - написав нардеп Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
Геращенко зазначив, що Шувалова видворили за антиукраїнську діяльність у рамках боротьби з російською пропагандою.
"За оперативними даними антиукраїнська діяльність Шувалова І.Ю. використовувалась спецслужбами Російської Федерації в активних заходах впливу по висвітленню спеціально підготовлених та резонансних відомостей через засоби масової інформації, зокрема з висвітлення у ЗМІ репортажів по звинуваченню керівництва нашої країни у військовому захваті влади у 2014 році та спланованої акції "Небесна сотня".
Також зазначений громадянин залучений до широкомасштабної акції щодо зриву євроінтеграційних та сучасних реформ в Україні та бере активну участь у проекті просування Росії, як єдиного нащадка "країни-переможця фашизму у Великій Вітчизняній війні" (а не в Другій світовій) та Росії, як уособлення сучасного антифашизму, провадиться в ідеологічних рамках "Георгіївські стрічки" та "Безсмертний полк", - написав нардеп.
Оновлення. Російський політтехнолог Ігор Шувалов називає абсурдним рішення про заборону в'їзду йому в Україну на 5 років, інформує "Українська правда".
"Нинішня метушня навколо мене пов'язана з міжвидовою боротьбою українських політиків, з якими я добре знайомий і з якими в різний час співпрацював. Україна моя друга батьківщина, я її люблю і завжди бажав і бажаю їй добра і миру, тому нинішня заборона абсурдна", - сказав Шувалов.
"Своїм недоброзичливцям повідомляю: ми живемо в часі і у світі, в якому немає меж, немає місця нетерпимості до іншої точки зору і заборонам медіа та свободи слова", - додав він.
На запитання, де він планує перебувати тепер, - не відповів.
Нагадаємо, що Служба безпеки України ухвалила рішення про видворення з України російського політтехнолога Ігоря Шувалова.
Ігор Шувалов - скандальний російський політтехнолог. У 2004 році входив до кола політтехнологів Леоніда Кучми і Віктора Медведчука. З його ім'ям також пов'язували поширення в Україні так званих темників.
За часів прем'єрства а потім і президенства Януковича Шувалов працював на каналі "Інтер" та на його власників голови АП Сергія Льовочкіна та Валерія Хорошковського.
Певний час Шувалова вважали фактично відповідальним за інформаційну політику режиму Януковича.
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