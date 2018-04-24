З України видворили злодія у законі Тенго Пітерського
35-річний громадянин Грузії у 2018 році перетнув український кордон в аеропорту Бориспіль за фальшивим паспортом та відправився у Дніпро для перерозподілу сфер впливу у кримінальному світі, - повідомили у Національній поліції,
За інформацією слідства, Тенго Пітерський цікавився в Україні такими напрямками криміналу, як пограбування та незаконні заволодіння автомобілями.
Кримінального авторитета затримали у Дніпрі та доставили до Києва, звідки його посадили на літак до Туреччини. Крім того, вирішується питання щодо заборони в’їзду на територію України строком на три роки.
Злодій у законі Тенго Пітерський був коронований в 2014 році у Санкт-Петербурзі. Він неодноразово судимий за тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема – за замах на вбивство.
Нагадаємо, співробітники поліції спільно з працівниками Державної міграційної служби затримали в Одесі неодноразово судимого 39-річного вихідця з Кавказу на прізвисько Коба.
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