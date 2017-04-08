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З України йде велика російська взуттєва мережа Kari

Мережа Kari йде з України
Велика російська взуттєва мережа Kari має намір закрити магазини в Україні.
З України йде велика російська взуттєва мережа Kari Фото: shoes-report.ru

Про це повідомили три джерела: директор торгового центру, консультант з нерухомості та керівник великої торговельної мережі, повідомляє liga.net .

"До одного з наших торгових центрів прийшов лист про розірвання договору оренди з жовтня", - підтвердив комерційний директор девелоперської компанії Будхаус Груп Максим Гаврюшин.

При цьому в компанії Карі Україна не відповіли на запит видання. Але, один із співробітників компанії підтвердив плани закриття і додав, що мережу можуть продати.

"Ще одне підтвердження - спам-розсилка смс, в яких йдеться про масштабні розпродажі у зв'язку з закриттям", - пише видання.

Довідка: Kari - велика російська взуттєва мережа, заснована у 2012 році бізнесменом Ігорем Яковлєвим. Яковлєв також заснував мережу магазинів з продажу побутової техніки і електроніки Ельдорадо. Але згодом продав російську частину бізнесу чеському фонду PPF Group, а українську - бізнесменові Віктору Поліщуку.

В Україні Kari управляє мережею з 26 магазинів в Києві, Харкові, Одесі, Львові та інших великих містах, повідомляється на її сайті. Власник Карі Україна, за даними Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб, - кіпрський офшор Раундвіль Менеджмент Лімітед, кінцевий бенефіціар - Ігор Яковлєв.

Нагадаємо, що в економіку України іноземні інвестори вклали у 2016 році $4,406 млрд прямих інвестицій (ПІІ), що на 17,1% перевищує показник 2015 року.

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04 08 2017 09:16
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