З України йде велика російська взуттєва мережа Kari

Велика російська взуттєва мережа Kari має намір закрити магазини в Україні.

Про це повідомили три джерела: директор торгового центру, консультант з нерухомості та керівник великої торговельної мережі, повідомляє liga.net .

"До одного з наших торгових центрів прийшов лист про розірвання договору оренди з жовтня", - підтвердив комерційний директор девелоперської компанії Будхаус Груп Максим Гаврюшин.

При цьому в компанії Карі Україна не відповіли на запит видання. Але, один із співробітників компанії підтвердив плани закриття і додав, що мережу можуть продати.

"Ще одне підтвердження - спам-розсилка смс, в яких йдеться про масштабні розпродажі у зв'язку з закриттям", - пише видання.

Довідка: Kari - велика російська взуттєва мережа, заснована у 2012 році бізнесменом Ігорем Яковлєвим. Яковлєв також заснував мережу магазинів з продажу побутової техніки і електроніки Ельдорадо. Але згодом продав російську частину бізнесу чеському фонду PPF Group, а українську - бізнесменові Віктору Поліщуку.

В Україні Kari управляє мережею з 26 магазинів в Києві, Харкові, Одесі, Львові та інших великих містах, повідомляється на її сайті. Власник Карі Україна, за даними Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб, - кіпрський офшор Раундвіль Менеджмент Лімітед, кінцевий бенефіціар - Ігор Яковлєв.