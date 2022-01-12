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З відвідин штаб-квартири NASA Макрон розпочав державний візит до Штатів

Президент Франції Еммануель Макрон розпочав у середу державний візит до США з офіційної зустрічі з віцепрезиденткою Камалою Гарріс у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.
З відвідин штаб-квартири NASA Макрон розпочав державний візит до Штатів Фото: Укрінформ
Основні зустрічі й переговори, у тому числі з Джо Байденом, заплановані на четвер, повідомляє Білий дім.
 
Візит Макрона до штаб-квартири NASA в супроводі Гарріс має підкреслити поглиблену взаємодію Франції і США у питаннях вивчення космосу, його освоєння в комерційному секторі та сфері національної безпеки. Крім того, ця співпраця охоплює зусилля зі збереження клімату та вивчення Землі.
 
Макрон і Гарріс висловилися за посилення такої взаємодії, у тому числі, щодо присутності американських і французьких астронавтів на навколоземній орбіті, а також збільшення інвестицій у дослідження Місяця й Марса.
 
Очікується, що в четвер президент Франції зустрінеться у Білому домі з американським колегою. Лідери мають обговорити, у тому числі, агресію рф проти України, спільні зусилля на підтримку цивільних українців, які потерпають від ударів по критичній інфраструктурі, а також військову й економічну допомогу нашій державі. Порядок денний також включатиме питання торговельних відносин між США і ЄС, спільну політику стосовно Китаю, Ірану тощо.
 
У четвер також запланований урочистий обід у Держдепартаменті на честь президента і першої леді Франції. Ввечері Байден прийме французького лідера у Білому домі на офіційній вечері.
 
У п’ятницю Макрон планує відвідати Нью-Орлеан (штат Луїзіана), де проживає велика французька громада. На цьому його державний візит до США завершиться.
 
Адміністрація Байдена вперше від початку своєї каденції приймає іноземного лідера з державним візитом. Крім того, Макрон став першим главою іншої держави, який удруге відвідує Сполучені Штати з державним візитом – він уже робив це за президентства Трампа.
 
Очікується, що під час нинішнього візиту лідери США і Франції оголосять про досягнення прогресу в певних сферах.
 
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01 12 2022 09:18
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