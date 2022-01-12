З відвідин штаб-квартири NASA Макрон розпочав державний візит до Штатів

Президент Франції Еммануель Макрон розпочав у середу державний візит до США з офіційної зустрічі з віцепрезиденткою Камалою Гарріс у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

Основні зустрічі й переговори, у тому числі з Джо Байденом, заплановані на четвер, повідомляє Білий дім.

Візит Макрона до штаб-квартири NASA в супроводі Гарріс має підкреслити поглиблену взаємодію Франції і США у питаннях вивчення космосу, його освоєння в комерційному секторі та сфері національної безпеки. Крім того, ця співпраця охоплює зусилля зі збереження клімату та вивчення Землі.

Макрон і Гарріс висловилися за посилення такої взаємодії, у тому числі, щодо присутності американських і французьких астронавтів на навколоземній орбіті, а також збільшення інвестицій у дослідження Місяця й Марса.

Очікується, що в четвер президент Франції зустрінеться у Білому домі з американським колегою. Лідери мають обговорити, у тому числі, агресію рф проти України, спільні зусилля на підтримку цивільних українців, які потерпають від ударів по критичній інфраструктурі, а також військову й економічну допомогу нашій державі. Порядок денний також включатиме питання торговельних відносин між США і ЄС, спільну політику стосовно Китаю, Ірану тощо.

У четвер також запланований урочистий обід у Держдепартаменті на честь президента і першої леді Франції. Ввечері Байден прийме французького лідера у Білому домі на офіційній вечері.

У п’ятницю Макрон планує відвідати Нью-Орлеан (штат Луїзіана), де проживає велика французька громада. На цьому його державний візит до США завершиться.

Адміністрація Байдена вперше від початку своєї каденції приймає іноземного лідера з державним візитом. Крім того, Макрон став першим главою іншої держави, який удруге відвідує Сполучені Штати з державним візитом – він уже робив це за президентства Трампа.

Очікується, що під час нинішнього візиту лідери США і Франції оголосять про досягнення прогресу в певних сферах.