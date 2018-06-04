З Вільнюса хочуть перенести всі в'язниці

За попередніми підрахунками, це буде коштувати мінімум 80 млн євро

Департамент у справах в'язниць планує прибрати з Вільнюса всі місця позбавлення волі.

"Готується план виведення всіх місць ув'язнення з Вільнюса. Наприклад, Лукішкес (в'язниця-СІЗО - Ред.), відомо, де розташована", - сказав міністр внутрішніх справ Еймутіс Місюнас після зустрічі з главою департаменту Робертасом Крікштапонісом, повідомляє Delfi.

У Вільнюсі, крім Лукішкскої в'язниці-СІЗО, яка розташована в центрі міста, департаменту підпорядковуються також Вільнюський виправний будинок і інші установи.

За словами Крікштапоніса, план виведення всіх цих установ з Вільнюса повинен бути підготовлений протягом року. За попередніми підрахунками, це буде коштувати мінімум 80 млн євро, тому що в такому випадку за містом потрібно буде побудувати нову в'язницю.

"Перш за все, так ми звільнимо місто, з'являться додаткові простори для жителів і гостей міста", - сказав Крікштапоніс BNS.

"Так ми б поліпшили умови і засудженим, тому що сьогодні за погані умови утримання ми змушені їм багато платити", - додав він.

Нагадаємо, що за результатами конкурсу World Travel Awards, що завершився 1 жовтня, колишня в'язниця на ірландському острові Спайк була визнана найкращою туристичною визначною пам'яткою Європи.