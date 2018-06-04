З Вільнюса хочуть перенести всі в'язниці
"Готується план виведення всіх місць ув'язнення з Вільнюса. Наприклад, Лукішкес (в'язниця-СІЗО - Ред.), відомо, де розташована", - сказав міністр внутрішніх справ Еймутіс Місюнас після зустрічі з главою департаменту Робертасом Крікштапонісом, повідомляє Delfi.
У Вільнюсі, крім Лукішкскої в'язниці-СІЗО, яка розташована в центрі міста, департаменту підпорядковуються також Вільнюський виправний будинок і інші установи.
За словами Крікштапоніса, план виведення всіх цих установ з Вільнюса повинен бути підготовлений протягом року. За попередніми підрахунками, це буде коштувати мінімум 80 млн євро, тому що в такому випадку за містом потрібно буде побудувати нову в'язницю.
"Перш за все, так ми звільнимо місто, з'являться додаткові простори для жителів і гостей міста", - сказав Крікштапоніс BNS.
"Так ми б поліпшили умови і засудженим, тому що сьогодні за погані умови утримання ми змушені їм багато платити", - додав він.
Нагадаємо, що за результатами конкурсу World Travel Awards, що завершився 1 жовтня, колишня в'язниця на ірландському острові Спайк була визнана найкращою туристичною визначною пам'яткою Європи.
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