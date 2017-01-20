США відпустили останнього росіянина з в'язниці в Гуантанамо
"Утримання цих людей під вартою більше не є необхідним для захисту від загроз національній безпеці США", - йдеться в заяві Пентагону, повідомляє "Радіо Свобода".
Це звільнення стало останнім протягом президентського терміну Барака Обами, який обіцяв закрити тюрму. Зараз в Гуантанамо залишається 41 в'язень.
48-річний Мінгазов, колишній танцюрист військового ансамблю, звинувачений владою США в тому, що він проходив підготовку в таборах Ісламського руху Узбекистану, а у 2001 році вирушив в Афганістан, де приєднався до талібів. Його затримали 2002 року в Пакистані. В Гуантанамо Мінгазов провів понад 14 років.
Російська влада кілька разів зверталися до США з проханням депортувати Мінгазова на батьківщину. Однак сам він відмовлявся повертатися в Росію, побоюючись кримінального переслідування.
З моменту відкриття в'язниці тут утримували дев'ятьох громадян РФ, яких підозрювали у зв'язках з "Аль-Каїдою" і рухом "Талібан". У 2004 році Росія домоглася екстрадиції сімох з них.
Раніше iPress.ua повідомляв, що у четвер, 5 січня, чотирьох ув'язнених з в'язниці на базі Гуантанамо передали Саудівської Аравії.
Зазначимо, обраний президент США Дональд Трам заявив про те, що ті, хто ще залишається в катівнях на кубинській базі США, є вкрай небезпечними людьми, яким не місце в суспільстві. Та повідомив, що жоден з тих, хто перебуває у в'язниці на базі Гуантнамо, не повинен вийти на свободу.
Нагадаємо, Табір Гуантанамо — військова в'язниця Військово-морських сил США на арендованій території Куби.
В'язницю звинувачують в тортурах і знущаннях з в'язнів, їх утриманні без рішення суду і порушенні ряду міжнародних конвецій.
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