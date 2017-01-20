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США відпустили останнього росіянина з в'язниці в Гуантанамо

Від повернення в РФ він відмовився
З в'язниці на американській військовій базі в Гуантанамо відпустили останнього росіянина - Равіля Мінгазова, якого разом з іще двома в'язнями відправили в Об'єднані Арабські Емірати.
США відпустили останнього росіянина з в Фото: з відкритих джерел

"Утримання цих людей під вартою більше не є необхідним для захисту від загроз національній безпеці США", - йдеться в заяві Пентагону, повідомляє "Радіо Свобода".

Це звільнення стало останнім протягом президентського терміну Барака Обами, який обіцяв закрити тюрму. Зараз в Гуантанамо залишається 41 в'язень.

48-річний Мінгазов, колишній танцюрист військового ансамблю, звинувачений владою США в тому, що він проходив підготовку в таборах Ісламського руху Узбекистану, а у 2001 році вирушив в Афганістан, де приєднався до талібів. Його затримали 2002 року в Пакистані. В Гуантанамо Мінгазов провів понад 14 років.

Російська влада кілька разів зверталися до США з проханням депортувати Мінгазова на батьківщину. Однак сам він відмовлявся повертатися в Росію, побоюючись кримінального переслідування.

З моменту відкриття в'язниці тут утримували дев'ятьох громадян РФ, яких підозрювали у зв'язках з "Аль-Каїдою" і рухом "Талібан". У 2004 році Росія домоглася екстрадиції сімох з них.

Раніше iPress.ua повідомляв, що у четвер, 5 січня, чотирьох ув'язнених з в'язниці на базі Гуантанамо передали Саудівської Аравії.

Зазначимо, обраний президент США Дональд Трам заявив про те, що ті, хто ще залишається в катівнях на кубинській базі США, є вкрай небезпечними людьми, яким не місце в суспільстві. Та повідомив, що жоден з тих, хто перебуває у в'язниці на базі Гуантнамо, не повинен вийти на свободу.

Нагадаємо, Табір Гуантанамо — військова в'язниця Військово-морських сил США на арендованій території Куби.

В'язницю звинувачують в тортурах і знущаннях з в'язнів, їх утриманні без рішення суду і порушенні ряду міжнародних конвецій.

21 січня 2009 року, на другий день перебування на посаді, президент Барак Обама підписав наказ про її розформування. Після цього табір мав закритися протягом року, проте рішення Обами не було виконано: в'язниця продовжує функціонувати. Рік тому там було близько 100 в'язнів, зараз - 59, з яких 23 людини мають дозвіл на звільнення.

 

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20 01 2017 09:54
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