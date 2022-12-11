З визволенням Херсона Україну привітав Білий дім

Білий дім привітав Україну з "надзвичайною перемогою" у відвоюванні міста Херсон у російських загарбників.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Guardian.

"Схоже, що українці щойно здобули надзвичайну перемогу, в якій єдина регіональна столиця, захоплена росією в цій війні, тепер повернулася під український прапор", - сказав Салліван журналістам у суботу під час поїздки з президентом США Джо Байденом на саміт АСЕАН до Камбоджі.

Салліван наголосив, що відступ росії матиме "ширші стратегічні наслідки", включаючи пом’якшення довгострокової загрози з боку рф для інших південних українських міст, таких як Одеса.

"Це важливий момент, і він стався завдяки неймовірній наполегливості та майстерності українців, підкріплених невпинною та об’єднаною підтримкою Сполучених Штатів та наших союзників", — сказав Салліван.