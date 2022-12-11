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З визволенням Херсона Україну привітав Білий дім

Білий дім привітав Україну з "надзвичайною перемогою" у відвоюванні міста Херсон у російських загарбників.
З визволенням Херсона Україну привітав Білий дім Фото: Укрінформ
Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Guardian.
 
"Схоже, що українці щойно здобули надзвичайну перемогу, в якій єдина регіональна столиця, захоплена росією в цій війні, тепер повернулася під український прапор", - сказав Салліван журналістам у суботу під час поїздки з президентом США Джо Байденом на саміт АСЕАН до Камбоджі.
 
Салліван наголосив, що відступ росії матиме "ширші стратегічні наслідки", включаючи пом’якшення довгострокової загрози з боку рф для інших південних українських міст, таких як Одеса.
 
"Це важливий момент, і він стався завдяки неймовірній наполегливості та майстерності українців, підкріплених невпинною та об’єднаною підтримкою Сполучених Штатів та наших союзників", — сказав Салліван.
 
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12 11 2022 13:11
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