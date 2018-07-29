З Єгипту після добової затримки вилетіли понад 200 українських туристів

Причиною затримки рейсу стало пробите колесо літака, і для його заміни колесо везли з України.

З єгипетського курорту Хургада після добової затримки рейсу додому вилетіли понад 200 українських туристів.

"Об 11:30 українці вилетіли з Єгипту та вже повинні підлітати до Львова", - повідомила речниця туроператора Join Up Катерина Резніченко, інформує Громадське.

Причиною затримки рейсу стало пробите колесо літака, і для його заміни колесо везли з України.

Туристи мали повернутися додому ще 28 липня. У Єгипті їх розселили в готелі та забезпечили харчуванням.

"У випадку, якщо затримка з вини авіакомпанії, то проживання оплачує авіакомпанія. Але тут туроператор зазвичай реагує активніше і бере на себе витрати", — сказала речниця Join Up.

На питання про те, чи авіакомпанія відшкодує туроператору ці витрати, Резніченко додала, що «вони про це вестимуть переговори».

У Join Up наголосили, що через цю затримку рейсу з Хургади автоматично затрималися й інші рейси, однак які саме — речниця туроператора назвати не змогла.

"Ті люди, які не змогли вчасно вилетіти на курорти — їм все це компенсують. Затрималися кілька рейсів. Туристів закордоном розселили по готелях, а тих, хто в Україні — повідомили про це заздалегідь", — сказала Резніченко.

Нагадаємо, понад 200 українських відпочивальників, які застрягли у єгипетському місті Хургада, мають повернутися додому 29 липня.