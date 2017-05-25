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З "Єврогазбанку" вивели 3,3 млрд гривень

Загальна вартість ліквідаційної маси "Єврогазбанку" "на папері" становить 4,37 млрд грн, а оціночна - 16,9 млрд грн
Незалежна оцінка активів "Єврогазбанку" показала, що його реальна вартість більш, ніж удвічі менше зазначеної в документації.
З "Єврогазбанку" вивели 3,3 млрд гривень Фото: ТСН

"У структурі активів "Єврогазбанку" кредитний портфель становить 82,4%, а його вартість "на папері" в 3,6 млрд грн незалежні суб'єкти оціночної діяльності оцінили в 1,6 млрд грн", - повідомляє Фонд.

"Майже 92% кредитного портфеля юридичних осіб "Єврогазбанку" були сформовані за принципом фінансової піраміди. За період 2012-2014 років з банку було виведено 3,3 млрд грн коштів шляхом кредитування структур побічно пов'язаних з менеджментом банку", - повідомляє Фонд.

Кредити видавалися для сплати відсотків за раніше отриманими позиками. Зобов'язання зазначених структур перестали обслуговуватися відразу після введення в банк тимчасової адміністрації.

Також встановлено, що протягом року керівництво банку здійснило заміну високоліквідного забезпечення загальною вартістю 540 млн грн на малоліквідні. На суму 400 млн грн забезпечення було виведено без всякої заміни.

Загальна вартість ліквідаційної маси "Єврогазбанку" "на папері" становить 4,37 млрд грн, а оціночна - 16,9 млрд грн.

Витрати Фонду гарантування на виплати гарантованої суми вкладникам цього банку становили 1,21 млрд грн. Загальна сума акцептованих кредиторських вимог становить 2,14 млрд грн.

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25 05 2017 12:10
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