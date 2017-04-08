З життя пішов актор, який зіграв міністра магії в "Гаррі Поттері"
Родичі зірки поки не називають причину його смерті. Близько Харді заявили, що пишаються успіхами, яких вдалося досягти британцеві на акторському шляху, повідомляє Independent.
Крім участі в "Гаррі Поттері", Роберт Харді відомий ролями в серіалі "Всі істоти, великі і малі", а також зйомками в картинах "Сибірський цирульник" і "Розум і почуття". Також Харді знаменитий тим, що неодноразово грав роль Вінстона Черчілля. Останній раз Харді з'являвся на великому екрані в 2008 році, коли вийшов фільм з "Крихітка Дорріт" з його участю.
Нагадаємо, минулого місяця у Пало-Альто, в американському штаті Каліфорнія, у 72-річному віці помер актор Джон Херд, відомий за фільмами "Один вдома" та "Один вдома 2".
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