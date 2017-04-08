З життя пішов актор, який зіграв міністра магії в "Гаррі Поттері"

У Британії на 92-му році життя помер актор Роберт Харді, який зіграв міністра магії Корнеліуса Фаджа в кіноепопеї про Гаррі Поттера.

Родичі зірки поки не називають причину його смерті. Близько Харді заявили, що пишаються успіхами, яких вдалося досягти британцеві на акторському шляху, повідомляє Independent.

Крім участі в "Гаррі Поттері", Роберт Харді відомий ролями в серіалі "Всі істоти, великі і малі", а також зйомками в картинах "Сибірський цирульник" і "Розум і почуття". Також Харді знаменитий тим, що неодноразово грав роль Вінстона Черчілля. Останній раз Харді з'являвся на великому екрані в 2008 році, коли вийшов фільм з "Крихітка Дорріт" з його участю.

Нагадаємо, минулого місяця у Пало-Альто, в американському штаті Каліфорнія, у 72-річному віці помер актор Джон Херд, відомий за фільмами "Один вдома" та "Один вдома 2".