З життя пішов відомий французький актор Клод Ріш

За все своє життя Клод Ріш зіграв більше ніж у 80 фільмах

Популярний французький актор Клод Ріш помер на 89-му році життя. Причиною смерті дворазового лауреата премії "Сезар" стала онкохвороба.

Про смерть Клода повідомила його дочка – Дельфін, інформує Ecran Noir.

Як відомо, актора часто називали "Майстром епізоду", тому що за свою кар’єру Клод отримав безліч нагород. Ріш двічі був лауреатом престижної кінопремії "Сезар", у 1993-му чоловік отримав нагороду в номінації "Найкращий актор" у стрічці "Вечеря", а у 2002-му йому призначили нагороду за заслуги у кінематографі.

За все своє життя Клод Ріш зіграв більше ніж у 80 фільмах. Серед найвідоміших стрічок за участю Клода можна відмітити "Великі маневри", "Диявол і десять заповідей", "Француженка і любов", "Чи горить Париж", "Прощай, поліцейський".

Клод Ріш взяв участь в таких великих проектах французького кіно, як "Дочка д'Артаньяна" (1994) Бертрана Таверньє і "Астерікс і Обелікс: місія" Клеопатра "Алена Шаба (2002), співпрацював з Клодом Мілер (" Акомпаніаторка ", 1992) і Олександром Аркаді ("Скажи мені так", 1995).

Ріш також грав на сцені та перед камерами із Ліно Вентурою, Жерраром Філіппом, Аленом Делоном та Бріжіт Бардо.

Нагадаємо, що в Одеській області в результаті ДТП загинула спеціальний кореспондент інтернет-видання "Страна.ua" Стася Рафал.