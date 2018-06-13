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За 10 років автовиробництво в Україні скоротилося в 90 разів

Автовиробництво автобусів в звітному місяці зросло на 17%
У травні 2018 року з заводів України вийшло 442 автотранспортних засоби, що в 90 разів менше травневого результату 10-річної давності.
За 10 років автовиробництво в Україні скоротилося в 90 разів Фото: expres.ua

П'ятий місяць поспіль статистику легкового сегмента національного автопрому формують виключно дані про великовузле складання, яке здійснюється на заводі "Єврокар", -  йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

У травні на Закарпатті було зібрано всього 374 автомобілі Skoda, що на 39% менше ніж у попередньому місяці.

У порівнянні з травневим результатом минулого року, незважаючи на низьку базу порівняння, обсяг випуску легкових автомобілів знизився на 43,5%.

Продовжує демонструвати негативну динаміку виробництво комерційних автомобілів. В порівнянні з травнем 2017 року виробництво комерційних авто впало майже на 17%, а до квітня поточного року наполовину, до 5 штук.

У статистиці відсутні дані по КрАЗу, який перестав розкривати інформацію про обсяги виробництва своїх автомобілів з серпня 2016 року.

У той же час, виробництво автобусів в звітному місяці зросло на 17% до травня 2017 року і на 26% до квітня 2018 року і становило 63 штуки.

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13 06 2018 15:00
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