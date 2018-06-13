За 10 років автовиробництво в Україні скоротилося в 90 разів
П'ятий місяць поспіль статистику легкового сегмента національного автопрому формують виключно дані про великовузле складання, яке здійснюється на заводі "Єврокар", - йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".
У травні на Закарпатті було зібрано всього 374 автомобілі Skoda, що на 39% менше ніж у попередньому місяці.
У порівнянні з травневим результатом минулого року, незважаючи на низьку базу порівняння, обсяг випуску легкових автомобілів знизився на 43,5%.
Продовжує демонструвати негативну динаміку виробництво комерційних автомобілів. В порівнянні з травнем 2017 року виробництво комерційних авто впало майже на 17%, а до квітня поточного року наполовину, до 5 штук.
У статистиці відсутні дані по КрАЗу, який перестав розкривати інформацію про обсяги виробництва своїх автомобілів з серпня 2016 року.
У той же час, виробництво автобусів в звітному місяці зросло на 17% до травня 2017 року і на 26% до квітня 2018 року і становило 63 штуки.
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