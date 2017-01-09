CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко відвідав нову загальноосвітню школу в селищі міського типу Пісочин у Харківській області і привітав українських школярів і вчителів з початком нового навчального року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За 10 років навчання у мене не було жодної "четвірки", - Порошенко
Президент відкрив нову школу на Харківщині
Фото: АПУ
"Дорогі діти, я бажаю вам: вчіться, будь ласка, на "відмінно". Можу підкреслити, що в мене за 10 років навчання не було жодної "четвірки". Упевнений, що на сьогодні в цій школі можна навчатися так само або навіть краще", - сказав Президент.
Порошенко також висловив надію на те, що Верховна Рада прийме нову редакцію закону "Про освіту" і нагадав, що вимогою до нових шкіл є їхня можливість надання інклюзивної освіти дітям з особливими потребами.
Президент запевнив учителів, що їм буде підвищено заробітну плату і нагадав, що 2018 року на підвищення їхньої кваліфікації буде передбачено 520 млн гривень.
Нагадаємо, сьогодні в Україні за парти сіли 408 тисяч першокласників.
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01 09 2017 11:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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