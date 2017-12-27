За 2017 рік у Німеччині конфіскували рекордні 7 тонн кокаїну
Німецькі правоохоронці конфіскували у році, що минає, майже сім тонн кокаїну, що понад в три рази перевищує дані 2016 року, повідомляє німецький телеканал NDR з посиланням на Федеральне відомство з кримінальних справ, пише Deutsche Welle.
Велика частина конфіскованого наркотику була виявлена в Гамбурзі і Бремерхафені - портових містах з виходом в Північне море. Причиною збільшення поставок кокаїну в Німеччину та інші країни західної Європи стало зростання обсягу виробництва цього наркотику в Південній Америці.
"Злочинці діють за принципом: попит народжує пропозицію", - пояснює Крістіан Хоппе з BKA. У цьому зв'язку він очікує зростання споживання кокаїну в Німеччині.
"Ми маємо справу з напливом кокаїну", - заявив голова управління митних розслідувань Гамбурга Рене Мачке. За його словами, в Німеччині конфіскації підлягає лише мала частина загального обсягу кокаїну, що поставляється з Південної Америки в Європу.
Нагадаємо, що в Колумбії спецслужби в ході операції "Агамемнон II" вилучили у злочинців найбільшу в історії країни партію кокаїну вагою 12 тонн.
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