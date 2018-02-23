Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

За 2017 рік в Україну надійшли понад $2 млрд переказів

Сума переказів в Україну за 2017 рік не суттєво відрізняється від кількості коштів за 2016 рік
Упродовж 2017 року резиденти і нерезиденти переказали в Україну коштів на суму 2 мільярди 378 мільйонів доларів.
За 2017 рік в Україну надійшли понад $2 млрд переказів Фото: ltava.poltava.ua

"Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2017 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі", – йдеться в повідомленні Національному банку України за підсумками діяльності систем переказу.

Сума переказів в Україну за 2017 рік не суттєво відрізняється від кількості коштів за 2016 рік – 2 мільярди 488 мільйонів доларів. Позаторік дослідники заявляли, що обсяг коштів, які українські мігранти переказують додому, перевищує усі інвестиції іноземних компаній та допомогу міжнародних донорів разом взятих.

Нагадаємо, що в третьому кварталі 2017 року українці, що працюють в Польщі, переказали в Україну 3,2 млрд злотих (близько 770 млн євро).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2018 21:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.