За 2017 рік в Україну надійшли понад $2 млрд переказів
"Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2017 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі", – йдеться в повідомленні Національному банку України за підсумками діяльності систем переказу.
Сума переказів в Україну за 2017 рік не суттєво відрізняється від кількості коштів за 2016 рік – 2 мільярди 488 мільйонів доларів. Позаторік дослідники заявляли, що обсяг коштів, які українські мігранти переказують додому, перевищує усі інвестиції іноземних компаній та допомогу міжнародних донорів разом взятих.
Нагадаємо, що в третьому кварталі 2017 року українці, що працюють в Польщі, переказали в Україну 3,2 млрд злотих (близько 770 млн євро).
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