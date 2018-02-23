За 2017 рік в Україну надійшли понад $2 млрд переказів

Сума переказів в Україну за 2017 рік не суттєво відрізняється від кількості коштів за 2016 рік

Упродовж 2017 року резиденти і нерезиденти переказали в Україну коштів на суму 2 мільярди 378 мільйонів доларів.

"Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2017 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі", – йдеться в повідомленні Національному банку України за підсумками діяльності систем переказу.

Сума переказів в Україну за 2017 рік не суттєво відрізняється від кількості коштів за 2016 рік – 2 мільярди 488 мільйонів доларів. Позаторік дослідники заявляли, що обсяг коштів, які українські мігранти переказують додому, перевищує усі інвестиції іноземних компаній та допомогу міжнародних донорів разом взятих.

Нагадаємо, що в третьому кварталі 2017 року українці, що працюють в Польщі, переказали в Україну 3,2 млрд злотих (близько 770 млн євро).