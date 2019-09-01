За 2018 рік ціни в Україні зросли на 9,8%, - держстат
У 2018 році найбільше зросли транспортні послуги - на майже 30%, зокрема проїзд в автомобільному транспорті здорожчав на 30,3%. Також суттєво зросли ціни на утримання будинків та прибудинкових територій (23,7%) на газ (22,9%) та послуги водовідведення (21,2%), йдеться у даних Державної служби статистики.
Зі споживчих товарів найбільше здорожчав хліб - на 21,5% та овочі - на понад 27%. Водночас, ціни на фрукти у грудні 2018 року впали на 17% у порівнянні з цінами у грудні 2017 року.
Також у Держстаті зафіксували падіння цін на цукор - загалом на 9,3% за підсумками 2018 року.
Зазначимо, що рівень інфляції в Україні вперше за останні декілька років складає менше ніж 10%. Зокрема, у 2014 році інфляція складала 24,9%, у 2015 - 43,3%, у 2016 - 12,4%, у 2017 - 13,7%.
Раніше у Національному банку підвищили облікову ставку до 18% з метою стримування росту цін. Так, за даними НБУ, влітку інфляція складала 8,9% у річному вимірі.
Облікова ставка - це один з основних індикаторів економіки. Вона являє собою відсоток, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам.
Нагадаємо, перспективи економіки України покращилися в результаті співробітництва з МВФ.
На думку фахівців ЄБРР, виконання нової угоди stand-by дозволить забезпечити Україну необхідним зовнішнім фінансуванням і зберегти макроекономічну стабільність в 2019 році.
Також у звіті наводиться прогноз темпів економічного зростання України - 3,5% на 2018 року і 3,0% у 2019 році. Для порівняння, у 2017 році цей показник становив 2,5%.
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