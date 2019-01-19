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За 2018 рік в Україні сталося понад 6 тис ДТП за участю маршруток

Найбільшу кількість ДТП за участю автобусів і маршрутних таксі зареєстрували в Києві, Одесі та Дніпрі
За 2018 рік в Україні сталося понад 6 тисяч ДТП за участю автобусів та маршруток.
За 2018 рік в Україні сталося понад 6 тис ДТП за участю маршруток Фото: з відкритих джерел

"Станом на 16 січня 2019 року з участю автобусів зареєстровано 6342 ДТП, в яких 229 осіб загинули і 2544 людини травмовані", - йдеться у відповіді Нацполіції на запит УНН.

Зазначається, що найбільшу кількість ДТП за участю автобусів і маршрутних таксі зареєстрували в Києві, Одесі та Дніпрі.

У поліції уточнили, що під автобусом, згідно з законодавством, мається на увазі транспортний засіб з кількістю місць для сидіння більш ніж 9, включаючи місце водія.

Нагадаємо, що в минулому році кількість загиблих у ДТП в Україні зменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.

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19 01 2019 15:40
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