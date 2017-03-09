За 25 років Світовий банк вклав в Україну 11 мільярдів доларів, – Мінфін
Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.
За словами глави Мінфіну, ці кошти були спрямовані на інституційну розбудову органів державної влади, підтримку окремих напрямків і проектів.
"Протягом 25 років на фінансування інвестиційних проектів в Україні було виділено 11,605 млрд доларів. Кошти були спрямовані на інституційну розбудову органів державної влади, підтримку окремих напрямків і проектів у пріоритетних галузях і сферах, а також системні проекти, спрямовані на підтримку реформ і збалансування державного бюджету України", – доповів Данилюк.
Він також підкреслив, що 3 вересня 2017 року виповнюється 25 років членства України у Світовому банку.
Нагадаємо, рада директорів Світового банку схвалила концепцію партнерства з Україною на 2017-2021 роки.
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