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За 25 років Світовий банк вклав в Україну 11 мільярдів доларів, – Мінфін

Вони спрямовані на інституційну розбудову органів влади, підтримку окремих напрямків і проектів
Світовий банк за 25 років вклав у проекти в Україні 11,6 мільярдів доларів.
За 25 років Світовий банк вклав в Україну 11 мільярдів доларів, – Мінфін Фото: zn.ua

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

За словами глави Мінфіну, ці кошти були спрямовані на інституційну розбудову органів державної влади, підтримку окремих напрямків і проектів.

"Протягом 25 років на фінансування інвестиційних проектів в Україні було виділено 11,605 млрд доларів. Кошти були спрямовані на інституційну розбудову органів державної влади, підтримку окремих напрямків і проектів у пріоритетних галузях і сферах, а також системні проекти, спрямовані на підтримку реформ і збалансування державного бюджету України", – доповів Данилюк.

Він також підкреслив, що 3 вересня 2017 року виповнюється 25 років членства України у Світовому банку.

Нагадаємо, рада директорів Світового банку схвалила концепцію партнерства з Україною на 2017-2021 роки.

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03 09 2017 22:50
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