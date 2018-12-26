За 30 днів воєнного стану в Україну не пустили близько 1650 росіян, - прикордонники

Йдеться про період з 26 листопада по 26 грудня

За період дії воєнного стану в десяти областях прикордонники не пропустили на територію України близько 1650 громадян Росії. Йдеться про період з 26 листопада по 26 грудня.

Зокрема, за останню добу в Україну не допустили 89 росіян, повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Зі свого боку російські прикордонники за цей 30-дений період не пропустили на територію РФ 351 громадянина України.

Зазначимо, у середу, 26 грудня, закінчується строк правового режиму воєнного стану, який було введено в 10 областях України.