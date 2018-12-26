CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа період дії воєнного стану в десяти областях прикордонники не пропустили на територію України близько 1650 громадян Росії. Йдеться про період з 26 листопада по 26 грудня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За 30 днів воєнного стану в Україну не пустили близько 1650 росіян, - прикордонники
Йдеться про період з 26 листопада по 26 грудня
Фото: ngu.gov.ua
Зокрема, за останню добу в Україну не допустили 89 росіян, повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.
Зі свого боку російські прикордонники за цей 30-дений період не пропустили на територію РФ 351 громадянина України.
Зазначимо, у середу, 26 грудня, закінчується строк правового режиму воєнного стану, який було введено в 10 областях України.
Як відомо, Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.
Додамо, що Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити в'їзд до Криму для всіх іноземців.
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26 12 2018 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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