За аудитора НАБУ голосуватимуть у вівторок, - Кононенко

Нардеп БПП Ігор Кононенко заявляє, що питання про обрання аудитора НАБУ поставлять на голосування у вівторок, 21 березня.

Проце він сказав журналістам у понеділок.

"Думаю, що зранку винесуть", - зазначив Кононенко.

Водночас інші співрозмовники "Української правди" у фракції зазначають, що вказівки підтримати якусь конкретну кандидатуру депутати БПП не отримували.

"У нас вільне голосування. Хтось буде голосувати за Сторча, хтось за Брауна. Не було ніякого чіткого рішення з цього приводу", - сказав нардеп Павло Різаненко.

"Рішення таке - голосуємо одного і другого. Якщо ні той, ні той не набирає (226 голосів - ред.), будемо просити нового", - сказав інший депутат Сергій Березенко.

16 березня Верховна Рада не змогла внести до порядку денного питання щодо обрання аудитора НАБУ.

Раніше частина членів комітету з питань протидії та запобігання корупції від БПП, НФ та Відродження рекомендували на розгляд парламенту дві кандидатури на посаду аудитора НАБУ, зокрема Найджела Брауна, якого вважають людиною президента та його оточення.

Кандидат в аудитори НАБУ Браун, призначення якого намагаються протиснути фракції "БПП" і "Народний фронт", вже критикує бюро.

За словами Соболєва, Браун колись обслуговував російських олігархів