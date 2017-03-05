За борги по комуналці позбавлятимуть субсидії

Якщо споживач має заборгованість за сплату комунальних послуг понад два місяці, то субсидія на наступний термін не призначається

Починаючи з 1 травня, житлова субсидія не буде призначатися на наступний період, якщо у споживача є 2-місячна заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.

Таким чином, якщо буде отримана інформація про те, що споживач має заборгованість за сплату комунальних послуг понад два місяці, то субсидія на наступний термін не призначається, - йдеться у відповідній постанові уряду № 300 від 26 квітня 2017 року, розміщеній на сайті урядового порталу, - інформує Еспресо.

Про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повинна інформувати громадян.

Тож, якщо протягом двох місяців з дати інформування, споживач документально підтвердив сплату заборгованості, або уклав договір щодо її реструктуризації, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку - з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору.

Кабінет міністів цим документом також вніс послуги транспортування і розподілу природного газу в перелік підлягають субсидування.

В уряді встановили, що місцева влада, або створені нею комісії, можуть ухвалювати рішення щодо призначення житлових субсидій у випадках, не передбачених діючими правилами. Фінансування таких субсидій здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вирішив виплатити півтора мільйону сімей до 700 гривень у рамках запуску монетизації субсидій.

Зазначимо, зекономлена субсидія не може ігноруватися надавачами послуг і трактуватися як заборгованість.