За борги по комуналці позбавлятимуть субсидії
Таким чином, якщо буде отримана інформація про те, що споживач має заборгованість за сплату комунальних послуг понад два місяці, то субсидія на наступний термін не призначається, - йдеться у відповідній постанові уряду № 300 від 26 квітня 2017 року, розміщеній на сайті урядового порталу, - інформує Еспресо.
Про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повинна інформувати громадян.
Тож, якщо протягом двох місяців з дати інформування, споживач документально підтвердив сплату заборгованості, або уклав договір щодо її реструктуризації, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку - з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору.
Кабінет міністів цим документом також вніс послуги транспортування і розподілу природного газу в перелік підлягають субсидування.
В уряді встановили, що місцева влада, або створені нею комісії, можуть ухвалювати рішення щодо призначення житлових субсидій у випадках, не передбачених діючими правилами. Фінансування таких субсидій здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вирішив виплатити півтора мільйону сімей до 700 гривень у рамках запуску монетизації субсидій.
Зазначимо, зекономлена субсидія не може ігноруватися надавачами послуг і трактуватися як заборгованість.
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