За час АТО держнагороди від Міноборони отримали понад 50 тис військовослужбовців
"З початку російської агресії за мужність і самовіддані дії, зразкове виконання військового обов'язку державними нагородами України нагороджено близько 52 тис. та заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України понад 53 тис. 250 військовослужбовців та працівників ЗСУ", - розказав спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу в "Українському кризовому медіацентрі", передає "112 України".
Зокрема, з початку 2018 року станом на 10 травня заохочувальними відомчими відзнаками нагороджено понад 2,5 тис. військовослужбовців та працівників ЗСУ.
Статус учасника бойових дій на даний момент отримали 232 тис. 300 військовослужбовців.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко посмертно нагородив 43 військовослужбовців орденами і медалями.
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