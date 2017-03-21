За час АТО на Донбасі загинули понад 20 співробітників СБУ

За час проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі загинули понад 20 співробітників Служби безпеки України.

"Служба безпеки України під час проведення антитерористичної операції втратила понад двадцять співробітників", - йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як повідомляється, напередодні 25-ї річниці СБУ у Києві відбувся благодійний захід, присвячений вшануванню пам’яті загиблих співробітників спецслужби.

Відкрив благодійний захід Голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"Ми зібрались тут, щоб вшанувати пам’ять наших Героїв, які віддали Батьківщині саме найдорожче – життя. Ми маємо робити все, щоб їхні імена назавжди викарбувались в нашій пам’яті", ‒ наголосив він.

За словами Василя Грицака, неприпустимо, щоб втрати бійців виглядали як суха статистика з фронту, і про це знали лише рідні та близькі.

Курсанти під час вистави-реквієму від імені Героїв Служби правдиво розповіли про їхні життєві історії без прикрас і пафосу. У постановці використано фото- та відеоматеріали про Героїв, цитати з інтерв’ю, спогади рідних, а також фрагменти фільмів, зроблених Академією.

У холі Палацу була презентована виставка портретів загиблих співробітників спецслужби «Невидима варта», створених за покликом серця співробітником СБУ Лесею Шиденко та її донькою.

Один із тих, хто віддав своє життя за Україну – капітан СБУ Віктор Мандзик – загинув рівно два роки тому у Волновасі.

"Дякую всім, хто долучився до нашого благодійного заходу. Ми намагаємося не тільки вшанувати пам’ять наших Героїв, а й донести правду про російську агресію, спрямовану не лише на привласнення Криму та Донбасу, а на тотальну окупацію та знищення України як самостійної і суверенної держави", ‒ підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні АТО на Донбасі за добу загинули 3 українських військових, 9 поранені.