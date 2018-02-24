За час бойових дій в Україні з'явилися 50 нових генералів

Про це повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода" начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

"Із 2014-го у нас було присвоєно 50 генеральських звань. З них практично всі – це офіцери, які вже мали бойовий досвід. На сьогодні основною умовою просування по службі, призначення, і особливо на основні командні посади, є саме наявність бойового досвіду, того досвіду, який ми отримали у війні 2014-2017 років і продовжуємо отримувати у 2018 році", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Муженко також зазначив, що за час війни у ЗСУ "уже більше ніж у два рази помінялися командири батальйонів і бригад".

"Командири бригад, які були у 2014 році, зараз вже командувачі оперативних командувань. Деякі з них уже зараз на посадах заступників командувачів видів Збройних сил України", – пояснив начальник Генштабу.

Також Муженко наголосив, що серед випускників вищих військових навчальних закладів цього року буде чверть тих, хто свідомо пов’язав своє майбутнє з армією уже після початку бойових дій.

"У нас у цьому 2018-у році, буде перший випуск молодих офіцерів, які вступали до вищих військових навчальних закладів восени 2014 року. Із загальної кількості випускників 25% – це ті офіцери, які ще в травні, квітні, червні, липні 2014 року були солдатами і сержантами. Вони вступали свідомо обираючи свій шлях, розуміючи всі ті проблеми, які можуть бути, ту небезпеку для свого особистого життя, для свого здоров’я, ту відповідальність, яку вони будуть нести", – сказав Муженко.