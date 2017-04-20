За час проведення АТО від підривів на мінах загинули 42 дитини, - Міноборони
Про це повідомив начальник координаційної групи з протимінної діяльності штабу АТО Сергій Зубаревський, повідомляє прес-служба Міноборони України.
За словами Зубаревського, сьогодні найбільш вразливими залишаються населені пункти у лінії зіткнення, у так званій "сірій зоні". Підірватися на міні можна де завгодно, адже зоною ризику може бути практично будь-яке місце по обидві сторони від лінії розмежування.
Так, з початку АТО загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення. Протягом чотирьох місяців 2017 року через необережне поводження з боєприпасами загинули шість осіб, троє були травмовані.
"За час проведення АТО групами розмінування інженерних підрозділів Збройних Сил України виявлено, вилучено та знищено майже 150 000 вибухонебезпечних предметів, очищено 3 000 га територій. Разом з тим, вже в цьому році ми плануємо очистити ще 94 ділянки, які знаходяться в 20 км від лінії зіткнення. Це понад 1000 гектарів", - зазначив Зубаревский.
Нагадаємо, у Житомирі затвердили виділення з міського бюджету 1,2 млн грн на придбання квартири для сім’ї загиблого "кіборга", мати якого 12 квітня народила трійню.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків