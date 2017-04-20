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За час проведення АТО від підривів на мінах загинули 42 дитини, - Міноборони

Протягом чотирьох місяців 2017 року через необережне поводження з боєприпасами загинули шість осіб
За час проведення АТО на Донбасі від підривів на мінах загинули 42 дитини.
За час проведення АТО від підривів на мінах загинули 42 дитини, - Міноборони Фото:Facebook / Дмитро Муравський

Про це повідомив начальник координаційної групи з протимінної діяльності штабу АТО Сергій Зубаревський, повідомляє прес-служба Міноборони України.

За словами Зубаревського, сьогодні найбільш вразливими залишаються населені пункти у лінії зіткнення, у так званій "сірій зоні". Підірватися на міні можна де завгодно, адже зоною ризику може бути практично будь-яке місце по обидві сторони від лінії розмежування.

Так, з початку АТО загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення. Протягом чотирьох місяців 2017 року через необережне поводження з боєприпасами загинули шість осіб, троє були травмовані.

"За час проведення АТО групами розмінування інженерних підрозділів Збройних Сил України виявлено, вилучено та знищено майже 150 000 вибухонебезпечних предметів, очищено 3 000 га територій. Разом з тим, вже в цьому році ми плануємо очистити ще 94 ділянки, які знаходяться в 20 км від лінії зіткнення. Це понад 1000 гектарів", - зазначив Зубаревский.

Нагадаємо, у Житомирі затвердили виділення з міського бюджету 1,2 млн грн на придбання квартири для сім’ї загиблого "кіборга", мати якого 12 квітня народила трійню.

 
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20 04 2017 15:58
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