За час воєнного стану поліції стали більше довіряти, - Князєв

За його словами, у 30-денний період воєнного стану було зафіксовано тенденцію зниження рівня злочинності, при чому не тільки в десяти регіонах, де був введений у дію ВС, а й взагалі по всій країні

Голова Національної поліції Сергій Князєв каже, що у період воєнного стану збільшився рівень довіри населення до поліції.

"За ці 30 днів значно зросла довіра громадян до дій поліції та Національної гвардії. Коли раніше ми ставили озброєних поліцейських чи нацгвардійців на вулицю, в деяких регіонах це викликало негативне сприйняття суспільством. Зараз спостерігається протилежна тенденція – такий поліцейський дає людям відчуття спокою на вулиці", – повідомив він 28 грудня під час відеоселекторної наради з керівниками поліції обласних підрозділів, інформує прес-служба Нацполіції.

Також, Президент Петро Порошенко заявив про зменшення рівня злочинності в 10 областях України за час дії воєнного стану.