CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолова Національної поліції Сергій Князєв каже, що у період воєнного стану збільшився рівень довіри населення до поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За час воєнного стану поліції стали більше довіряти, - Князєв
За його словами, у 30-денний період воєнного стану було зафіксовано тенденцію зниження рівня злочинності, при чому не тільки в десяти регіонах, де був введений у дію ВС, а й взагалі по всій країні
Фото: npu.gov.ua
"За ці 30 днів значно зросла довіра громадян до дій поліції та Національної гвардії. Коли раніше ми ставили озброєних поліцейських чи нацгвардійців на вулицю, в деяких регіонах це викликало негативне сприйняття суспільством. Зараз спостерігається протилежна тенденція – такий поліцейський дає людям відчуття спокою на вулиці", – повідомив він 28 грудня під час відеоселекторної наради з керівниками поліції обласних підрозділів, інформує прес-служба Нацполіції.
Також, Президент Петро Порошенко заявив про зменшення рівня злочинності в 10 областях України за час дії воєнного стану.
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