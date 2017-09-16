За часткове виконання Мінська США не зніматимуть санкції з Росії, – Волкер
Про це він заявив у коментарі журналістам на полях конференції Yalta European Strategy, повідомляє "Європейська правда".
Волкер нагадав, що санкції США проти РФ, які діють зараз, складаються з "кримського блоку" та блоку, пов’язаного з агресією РФ на Донбасі. Водночас, навіть перший блок потребує повного виконання мінських домовленостей.
"Мінськ – це не лише перемир’я. Вимоги Мінська містять і перемир’я, і політичні кроки, і відновлення українського суверенітету (на всій території), контролю України над кордоном. Тому санкції, які пов’язані з мінським процесом, не мають бути зняті доти, доки всі ці вимоги не виконані", – наголосив він.
"І навіть якщо нам вдасться досягти успіху у відновленні контролю України на всій території Донбасу, все одно залишаться діяти санкції, пов’язані з незаконною анексією Криму", – підкреслив Волкер.
Нагадаємо, Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
Російська економіка втратила $55 млрд внаслідок дії санкцій Заходу, введених проти РФ у зв’язку з незаконною анексією Криму та агресією на Донбасі.
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