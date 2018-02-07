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За червень у міськраду Львова 210 разів повідомляли про замінування

Мерія повторно звернеться у правоохоронні органи для вжиття заходів
Упродовж червня до Львівської мерії надійшло 210 неправдивих електронних повідомлень про закладення вибухових пристроїв за різними адресами у Львові.
За червень у міськраду Львова 210 разів повідомляли про замінування Фото: unian.ua

Про це повідомили в департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради.

"Львівська міська рада скерувала і тепер скерує повторно листи у правоохоронні органи для вжиття відповідних заходів. Так, впродовж червня до Львівської міської ради надійшло 210 електронних повідомлень про закладення вибухових пристроїв за різними адресами у Львові", – розповіли в міськраді.

Як зазначено у листі, який скерувала мерія міністру внутрішніх справ України, працівник "Гарячої лінії" міста, який отримує такі повідомлення, згідно внутрішніх інструкцій, невідкладно інформує відповідні служби міста, зокрема й правоохоронні органи. Під час отримання таких повідомлень працівник немає жодної технічної та юридичної можливості встановити їх автора. Повідомлення про закладення вибухових пристроїв за різними адресами у Львові продовжують систематично надходити до Львівської міської ради, і це призводить до необґрунтованого навантаження на відповідні служби в місті, які зобов'язані реагувати на такі повідомлення, а також дестабілізує ситуацію в місті. І на сьогодні не отримано підтвердження щодо жодного факту, описаного в повідомленнях. Тому мерія просить негайного реагування та вжиття всіх заходів для припинення правопорушень у Львові.

Від Головного управління національної поліції у Львівській області надійшла відповідь, що за вказаними фактами слідчими підрозділами ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 259 К К України. Хід досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях перебуває на контролі у керівництва ГУНП у Львівській області.

У мерії обіцяють повторно звернутися з відповідними листами до Національної поліції, Служби Безпеки України, а також Міністра внутрішніх справ України для "вжиття відповідних заходів".

Нагадаємо, глава Нацполіції України Сергій Князєв заявив, що кіберполіція встановила походження повідомлень про мінування бізнес-центрів в Україні. За його словами, повідомлення йдуть від російських провайдерів.

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02 07 2018 23:20
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