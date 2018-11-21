За чотири дні протестів у Франції двоє загиблих і 552 постраждалих

У Франції двоє людей загинули і 552 отримали травми різного ступеня тяжкості за чотири дні масштабних протестів "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо.

Один із учасників акції загинув 17 листопада в результаті дорожнього інциденту. В департаменті Ізер жінка везла свою доньку до лікаря, коли побачила натовп протестувальників, які намагалися завадити її проїзду. Водійка запанікувала і направила автомобіль на людей. В результаті загинув 50-річний чоловік, повідомляє Le Figaro.

У понеділок загинув другий протестувальник, який потрапив під вантажівку. Він помер у лікарні від отриманих травм.

За офіційними даними, серед постраждалих 95 осіб є співробітниками поліції, які отримали травми в сутичках з протестувальниками.

За чотири дні протесту були затримані 582 людини, 450 з них ще залишаються під вартою.

За останніми даними, кількість протестуючих по всій країні значно скоротилося, зараз в акціях беруть участь до 10 тисяч осіб. З понеділка розблоковані 30 стратегічних об'єктів, включаючи 15 нафтосховищ.

Попри протести президент Франції Еммануель Макрон наполягає на підвищенні акцизів на пальне. Він заявив, що намагається "змінити звички", відучуючи французів від викопного палива, а цей процес "ніколи не буває простим".

Макрон хоче зменшити розрив між ціною дизельного палива та бензину в рамках своєї стратегії поступової відмови Франції від викопного палива.

Податки на дизельне пальне зросли на 7 євроцентів, і уряд планує їх ще збільшити в найближчі роки. Податок на бензин збільшили на 4 євроценти.

Нагадаємо, що упродовж минулих вихідних по всій Франції відбулися масові протести проти підвищення цін на пальне. За оцінками правоохоронців, 17 листопада у понад двох тисячах акцій на розв'язках, головних магістралях та вулицях міст взяли участь близько 290 тисяч осіб.