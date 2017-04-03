За чотири місяці із судової системи України за власним бажанням звільнилися 1600 осіб, – голова ВККС

У 200 судах залишилися працювати менше як 50% суддів, а в деяких – взагалі жодного

На сьогодні в двох сотнях українських судів та апеляційних судах залишилися працювати менше як 50% суддів, тоді як окремі суди припинили функціонування через відсутність суддів як таких.

Про це повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергій Козьяков в інтерв’ю DT.UA.

За його словами, з червня по кінець вересня минулого року із судової системи за власним бажанням звільнилися 1600 осіб, чого в історії України раніше не було ніколи.

Як зазначає голова комісії, багато хто втомився від постійного психологічного тиску та звинувачень. Багато хто прийняв рішення про звільнення після червневого рішення КСУ повернув пільги і гарантії при звільненні суддів у відставку за власним бажанням.

Між тим, багатьох налякало кваліфікаційне оцінювання, розпочате ВККС. За словами Козьякова, величезна кількість суддів просто не захотіли розголошувати свій майновий стан.

"Серед тих, хто пішов, було чимало професіоналів, порядних людей. Тепер приблизно у 200 судах залишилося менш як 50% суддів. Аналогічна арифметика – в апеляційних судах. Є десятки судів, де один, максимум – двоє суддів. Є місця, де суди не функціонують через відсутність суддів як таких. У курортному Яремчі, наприклад. І в цих місцях держава не виконує конституційної функції здійснення правосуддя. Погіршується якість прийнятих судових рішень, подовжуються терміни розгляду справ", – підкреслив він.

За словами голови ВККС, сьогодні про очищення судової влади майже ніхто не говорить, оскільки суддівський корпус скоротився на третину.

"А ось із оновленням судової влади буде набагато складніше. На підготовку судді піде 22–24 місяці", – сказав він.

Нагадаємо, активісти проаналізували дані електронних декларацій та склали рейтинг суддів та їх родин за кількістю готівки.

Серед інститутів держави та суспільства найбільшу довіру громадян мають волонтерські організації, найменшу – судді.