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За чотири роки на Донбасі загинули понад 2540 мирних жителів, - ООН

Понад дев'ять тисяч цивільних осіб отримали поранення
В Організації Об'єднаних Націй підрахували кількість загиблих і поранених серед цивільного населення в результаті збройних дій на Донбасі.
За чотири роки на Донбасі загинули понад 2540 мирних жителів, - ООН Фото: novayagazeta.ru

За даними організації, з початку конфлікту на сході України більш як 2,5 тисячі чоловіків, жінок і дітей були вбиті, а понад дев'ять тисяч отримали поранення, повідомляє УНІАН з посиланням на доповідь координатора ООН в Україні Ніла Вокера.

"Понад 2540 цивільних осіб загинули і 9000 отримали поранення в результаті бойових дій на сході України за 4 роки. Кількість загиблих збільшується майже кожного дня", - йдеться в доповіді.

Вокер також розповів, що більш як 600 тисяч чоловік, в тому числі 100 тисяч дітей, відчувають на собі вплив тривалих збройних зіткнень уздовж 457-кілометрової "лінії розмежування". За його словами, щомісяця понад 1 мільйон осіб змушені перетинати "нічию землю" через контрольно-пропускні пункти, багато хто з них це роблять тільки для того, щоб отримати доступ до основних гуманітарних і соціальних послуг.

Нагадаємо, що, за словами Вокера, гуманітарні агентства ООН мають лише 3% коштів, необхідних для надання допомоги жителям південного сходу України в цьому році.

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21 04 2018 12:56
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