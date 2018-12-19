За день бойоки чотири рази відкривали вогонь

Протягом поточної доби, станом на 18-у годину російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Новотроїцьке, Новомихайлівка на Донецькому напрямку, а також в районі населених пунктів Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, якщо Росія не буде проявляти агресію після закінчення режиму воєнного стану, на Донбасі можуть встановити режим припинення вогню до новорічних і різдвяних свят.