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За день бойоки чотири рази відкривали вогонь

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає
Протягом поточної доби, станом на 18-у годину російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.
За день бойоки чотири рази відкривали вогонь Фото: ООС

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Новотроїцьке, Новомихайлівка на Донецькому напрямку, а також в районі населених пунктів Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, якщо Росія не буде проявляти агресію після закінчення режиму воєнного стану, на Донбасі можуть встановити режим припинення вогню до новорічних і різдвяних свят.

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19 12 2018 18:58
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