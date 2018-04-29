За день бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, – штаб АТО
"У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18:00 зафіксовано 13 обстрілів українських опорних пунктів. Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація на лінії розмежування сторін надійно контрольована військовослужбовцями Збройних Сил України", – повідомили у прес-центрі штабу АТО.
На Луганському напрямку із забороненої 122-мм артилерії бойовики вели вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу населеного пункту Причепилівка.
На Донецькому напрямку з підствольних гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування двічі обстріляли оборонців Водяного та Авдіївки. Крім цього, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони відкривали вогонь по захисниках Красногорівки і Шахти "Бутівка". Також стрілецьку зброю окупанти застосували в районі Мар’їнки та Широкиного.
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