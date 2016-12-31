За день бойовики 20 разів обстріляли українські позиції, - штаб
Про це повідомили у прес-центрі АТО.
За даними прес-центру, поблизу Мар’їнки вогонь вів снайпер. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Водяному, Широкиному, Павлополю, Гнутовому, Красногорівці та Старогнатівці.
"На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння – в районі Зайцевого та Крутої Балки. На Луганському напрямку з гранатометів обстрілювали Новозванівку і Кондрашівку Нову", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у прес-центрі, станом на 18 годину відбулося 20 обстрілів.
Загалом минулої доби бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що втрати сил АТО у п'ятницю, 30 грудня, склали вісім військових.
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