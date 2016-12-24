Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

За день бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ

Найбільша кількість обстрілів зафіксована на маріупольському напрямку
З початку дії режиму припинення вогню у суботу до 18:00 на Донбасі зафіксовано 23 обстріли українських позицій.
За день бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ Фото:112.ua

"Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати наші позиції з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Вказано, що найбільша кількість обстрілів зафіксована на маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Мар’їнка, Широкине та Водяне. Двічі було здійснено обстріли по одній міні калібру 120 міліметрів в районі Талаківки.

Також зазначається, що на донецькому напрямку наші позиції були обстріляні у районі Світлодарської дуги та Авдіївки.

Крім того, за даними штабу АТО, на луганському напрямку обстріляли Жовте.

"Оскільки обстріли несли суто провокаційний характер, українські військові вогонь у відповідь не вели. Загалом з початку цієї доби зафіксовано 23 обстріли наших позицій", - додали у штабі АТО.

За добу до початку режиму тиші, який має вступити в силу 24 грудня, бойовики 50 разів відкривали вогонь по українським позиціям на Маріупольскому, Донецькому та Луганському напрямках.

Вчора спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2016 19:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.