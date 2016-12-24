За день бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ
"Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати наші позиції з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Вказано, що найбільша кількість обстрілів зафіксована на маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Мар’їнка, Широкине та Водяне. Двічі було здійснено обстріли по одній міні калібру 120 міліметрів в районі Талаківки.
Також зазначається, що на донецькому напрямку наші позиції були обстріляні у районі Світлодарської дуги та Авдіївки.
Крім того, за даними штабу АТО, на луганському напрямку обстріляли Жовте.
"Оскільки обстріли несли суто провокаційний характер, українські військові вогонь у відповідь не вели. Загалом з початку цієї доби зафіксовано 23 обстріли наших позицій", - додали у штабі АТО.
За добу до початку режиму тиші, який має вступити в силу 24 грудня, бойовики 50 разів відкривали вогонь по українським позиціям на Маріупольскому, Донецькому та Луганському напрямках.
Вчора спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: