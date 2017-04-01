За день бойовики 32 рази відкрили вогонь по позиції українських військових в АТО
"Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. З мінометів вони неодноразово обстрілювали Водяне і Широкине. З гранатометів і стрілецької зброї – Гнутове, Широкине, Талаківку, Павлопіль. По Широкиному вела вогонь БМП окупантів", – інформує прес-центр штабу АТО у Facebook.
На луганському напрямку по Новозванівці стріляли з 120-мм мінометів, а по Новоолександрівці і Станиці Луганській – з гранатометів.
На донецькому напрямку з 120 і 82-мм мінометів противник вів вогонь по Троїцькому і Зайцевому, а з гранатометів і стрілецької зброї неодноразово обстрілював Луганське, Авдіївку і Круту Балку.
Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення АТО отримали поранення двоє військовослужбовців.
Загалом за минулу добу бойовики 39 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі
Раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що на Донбасі знаходиться близько 40 тисяч членів незаконних збройних формувань, серед них п'ять тисяч - військові регулярної армії РФ.
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