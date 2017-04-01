Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

За день бойовики 32 рази відкрили вогонь по позиції українських військових в АТО

На луганському напрямку по Новозванівці стріляли з 120-мм мінометів
З початку дня бойовики здійснили 32 обстріли позицій українських військових у зоні АТО, один український військовослужбовець поранений.
За день бойовики 32 рази відкрили вогонь по позиції українських військових в АТО Фото:112.ua

"Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. З мінометів вони неодноразово обстрілювали Водяне і Широкине. З гранатометів і стрілецької зброї – Гнутове, Широкине, Талаківку, Павлопіль. По Широкиному вела вогонь БМП окупантів", – інформує прес-центр штабу АТО у Facebook.

На луганському напрямку по Новозванівці стріляли з 120-мм мінометів, а по Новоолександрівці і Станиці Луганській – з гранатометів.

На донецькому напрямку з 120 і 82-мм мінометів противник вів вогонь по Троїцькому і Зайцевому, а з гранатометів і стрілецької зброї неодноразово обстрілював Луганське, Авдіївку і Круту Балку.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення АТО отримали поранення двоє військовослужбовців.

Загалом за минулу добу бойовики 39 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що на Донбасі знаходиться близько 40 тисяч членів незаконних збройних формувань, серед них п'ять тисяч - військові регулярної армії РФ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2017 18:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.