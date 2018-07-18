За день бойовики один раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню.

Окупанти відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районі населеного пункту Південне, що на Горлівському напрямку, передає прес-центр штабу ООС.

Втрат серед захисників України немає.

Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 17 липня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 21 раз обстріляли позиції українських військових.