За день бойовики п'ять разів обстріляли позиції ООС на Донбасі
"Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години Російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння ворог не застосовував. Окупанти відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новолуганське, Світлодарськ, Піски. Втрат серед українських захисників немає. Об'єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", – повідомляють у штабі ООС станом на 18:00.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 14 липня, в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 23 обстріли, поранено двох бійців ЗСУ. Станом на ранок неділі, 15 липня, ООС зафіксували 7 ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил – переважно із застосуванням гранатометів різних типів та стрілецької зброї.
На базі відпочинку в Лиманському районі Донецької області вибухнув невідомий предмет, дві людини поранені.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії