За день бойовики п'ять разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

З сьомої ранку до 18:00 15 липня Об'єднані сили зафіксували п'ять випадків порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години Російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння ворог не застосовував. Окупанти відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новолуганське, Світлодарськ, Піски. Втрат серед українських захисників немає. Об'єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", – повідомляють у штабі ООС станом на 18:00.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 14 липня, в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 23 обстріли, поранено двох бійців ЗСУ. Станом на ранок неділі, 15 липня, ООС зафіксували 7 ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил – переважно із застосуванням гранатометів різних типів та стрілецької зброї.

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