За день бойовики п'ять разів порушували режим тиші на Донбасі, один український військовий поранений

У всіх випадках обстріли велися із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

З сьомої ранку до 18:00 Об'єднані сили зафіксували п'ять випадків порушення режиму тиші бойовиками на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.

"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години вечора противник продовжував збройні провокації проти наших військ. Ворог 5 разів порушував режим припинення вогню і у всіх випадках обстріли велися із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", – заявляють у штабі ООС.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське бойовики обстріляли позиції ООС із мінометів калібром 82 мм, БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

"Вдень на Маріупольському напрямку ситуація загострилася. Російські окупаційні війська вели щільний вогонь по захисниках Водяного із ствольної артилерії калібром 122 мм та 152 мм. Ворог також активно застосовував міномети всіх типів, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Під час бойових дій у цьому районі один наш військовослужбовець отримав поранення", – повідомляють у штабі.

Також під обстріли із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем та 82-мм мінометів потрапили позиції ООС біля Гнутового та Богданівки, а Лебединське окрім артилерії обстрілював танк.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 23 червня, в зоні бойових дій на Донбасі переважна більшість боїв відбувалася із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів. П'ятеро українських військових були поранені.