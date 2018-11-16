За день бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

Протягом поточної доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Луганське, Мар'їнка та Широкине. А біля хутора Вільний противник застосував ще й міномету калібру 120 та 82 мм", - інформує прес-центр штабу ООС.

Підрозділи, що обороняються, адекватно подавляли ворожий вогонь застосуванням відповідних вогневих засобів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті двоє військовослужбовців отримали поранення.