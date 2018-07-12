За день бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.

"Неподалік Тарамчука, на Маріупольському напрямку, окупанти відкривали прицільний вогонь зі стрілецької зброї та кулеметів великого калібру. У районі Пісків, Чермалика і Гнутового загарбники обстрілювали українських військових з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, поблизу Зайцевого, противник застосував озброєння БМП і підствольні гранатомети", - інформує прес-центр штабу ООС.

Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем – у ході бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Нагадаємо, що Україна перебуває на завершальному етапі придбання канадських снайперських гвинтівок.