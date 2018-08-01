За день бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

"Дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає. Противник продовжує обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння оборонні укріплення Збройних Сил України", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Луганському напрямку бойовики понад дві години вели вогонь з великокаліберних кулеметів та 120-мм мінометів по захисниках Луганського і випустили в цьому районі близько півсотні мін. Неподалік Світлодарська незаконні збройні формування обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів та кулеметів.

На Донецькому напрямку важкі міномети калібру 120-мм бойовики застосували на Приазов’ї по оборонцях Павлополя, а озброєння БМП, гранатомети і кулемети – поблизу Талаківки. Ще двічі, в обідній час, незаконні збройні формування зі стрілецької зброї включно зі снайперами вели вогонь по опорних пунктах сил АТО довкола Новотроїцького.

"В обох із цих випадків наші захисники були вимушені дати ворогу адекватну відповідь зі стрілецької зброї. Загалом, з початку цієї доби, зафіксовано уже 6 фактів порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ", – підсумували у штабі.

Нагадаємо, штаб антитерористичної операції не зафіксував обстрілів станом на 18:00 неділі. Однак у темний час доби військові все ж зафіксували один обстріл.