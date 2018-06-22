Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

За день бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ в зоні бойових дій на Донбасі

Об'єднані сили відкривали вогонь у відповідь
З сьомої ранку до 18:00 Об'єднані сили зафіксували сім обстрілів бойовиками позицій українських військових на Донбасі.
За день бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ в зоні бойових дій на Донбасі Фото: ukrinform.ua

Про це повідомляє штаб ООС станом на 18:00.

"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години вечора противник продовжував збройні провокації проти наших військ. Противник 7 разів порушував режим припинення вогню, в одному випадку із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. На Луганському напрямку по позиціях в районі населеного пункту Новотошківське ворог вкотре застосував артилерію калібром 122-мм та гранатомети, а по захисниках Троїцького зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Адекватна відповідь наших військових змусила противника припинити провокацію. На Донеччині проти захисників населеного пунктів Зайцеве використали гранатомети та стрілецьку зброю. На Маріупольському напрямку ворог проявляв незначну активність. Зі стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях поблизу Кам’янки, Лебединського та Гнутово", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок бойових дій поточної доби втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 21 червня, в зоні бойових дій на Донбасі переважна більшість бойових дій відбувалася із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів. ОС зафіксували 29 обстрілів. Один український військовий отримав поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2018 18:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.