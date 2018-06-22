За день бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ в зоні бойових дій на Донбасі
Про це повідомляє штаб ООС станом на 18:00.
"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години вечора противник продовжував збройні провокації проти наших військ. Противник 7 разів порушував режим припинення вогню, в одному випадку із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. На Луганському напрямку по позиціях в районі населеного пункту Новотошківське ворог вкотре застосував артилерію калібром 122-мм та гранатомети, а по захисниках Троїцького зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Адекватна відповідь наших військових змусила противника припинити провокацію. На Донеччині проти захисників населеного пунктів Зайцеве використали гранатомети та стрілецьку зброю. На Маріупольському напрямку ворог проявляв незначну активність. Зі стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях поблизу Кам’янки, Лебединського та Гнутово", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок бойових дій поточної доби втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 21 червня, в зоні бойових дій на Донбасі переважна більшість бойових дій відбувалася із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів. ОС зафіксували 29 обстрілів. Один український військовий отримав поранення.
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