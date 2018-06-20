За день бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ в зоні бойових дій на Донбасі
Про це повідомляють у прес-центрі ООС станом на 18:00.
"Упродовж поточної доби, 20 червня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Противник з 7 ранку до 18 вечора три рази порушував режим припинення вогню. В районі Новотошківського, що на Луганському напрямку, ворог провокував наші підрозділи вогнем з мінометів калібру 82-мм. На Маріупольському та Донецькому напрямках, в районах Пісків та Лебединського противник вів вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Об'єднані сили надійно утримували свої позиції, зберігаючи займані рубежі незмінними", – йдеться в повідомленні.
Втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння, троє українських військових отримали поранення.
У зоні бойових дій на Донбасі українські військовики зайняли нові території і просунулися на 2 км уперед біля села Жолобок Луганської області.
Між селами Трьохізбенка та Лопаскине, що розташовані вздовж лінії розмежування на Луганщині, на розтяжці бойовиків підірвався мирний житель.
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