За день бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ в зоні бойових дій на Донбасі

З сьомої ранку до 18:00 Об'єднані сили зафіксували три обстріли бойовиками позицій українських військових на Донбасі.

Про це повідомляють у прес-центрі ООС станом на 18:00.

"Упродовж поточної доби, 20 червня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Противник з 7 ранку до 18 вечора три рази порушував режим припинення вогню. В районі Новотошківського, що на Луганському напрямку, ворог провокував наші підрозділи вогнем з мінометів калібру 82-мм. На Маріупольському та Донецькому напрямках, в районах Пісків та Лебединського противник вів вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Об'єднані сили надійно утримували свої позиції, зберігаючи займані рубежі незмінними", – йдеться в повідомленні.

Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння, троє українських військових отримали поранення.

У зоні бойових дій на Донбасі українські військовики зайняли нові території і просунулися на 2 км уперед біля села Жолобок Луганської області.

Між селами Трьохізбенка та Лопаскине, що розташовані вздовж лінії розмежування на Луганщині, на розтяжці бойовиків підірвався мирний житель.