За день бойовики вісім разів відкривали вогонь
"Окупанти відкривали вогонь переважно з великокаліберних пулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Авдіївка, Павлопіль та Талаківка. Поряд із цим, противник прицільно обстріляв захисників Павлополя протитанковими керованими ракетами, а у районі Красногорівки працював ворожий снайпер", - інформує прес-центр штабу ООС.
Втрат серед захисників України немає.
Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню.
Нагадаємо, що 19 липня бойовики 18 разів порушили режим тиші - втрат серед українських військових немає. Упродовж поточної доби окупанти 2 рази відкривали вогонь - 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
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