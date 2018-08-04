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За день четверо українських військових поранені на Донбасі, – штаб АТО

Постраждалих доставили до лікувальних закладів
Штаб АТО зафіксував 12 обстрілів позицій ЗСУ бойовиками на Донбасі від початку доби 8 квітня. Четверо українських військових були поранені внаслідок бойових дій.
За день четверо українських військових поранені на Донбасі, – штаб АТО Фото: mil.gov.ua

"У першу половину доби Великодня режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18:00 зафіксовано 12 обстрілів українських позицій. Унаслідок бойових дій чотири українські захисники отримали поранення. Постраждалих воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по укріпленнях ЗСУ поблизу Водяного та двічі Лебединського. Також з гранатометів обстріляні опорні пункти української армії неподалік Широкиного, з великокаліберних кулеметів – в районі Водяного, а зі стрілецької зброї – поблизу Авдіївки.

На Луганському напрямку із гранатометів різних систем обстріляні оборонці Кримського та Валуйського, а неподалік Світлодарська вівся снайперський вогонь.

Нагадаємо, минулої доби незаконні збройні формування на Донбасі 42 рази обстрілювали позиції ЗСУ.

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08 04 2018 18:40
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