За день четверо українських військових поранені в зоні бойових дій на Донбасі
"Противник 8 разів порушував режим припинення вогню, в п'яти випадках із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", – повідомляють у штабі ООС.
На Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, яке нещодавно потерпало від численних обстрілів, вдень було тихо.
На Донеччині бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та мінометів калібром 120 мм по захисниках населеного пункту Кам'янка, а позиції ОС біля Степного та Пісок зазнали обстрілів з гранатометів та великокаліберної стрілецької зброї.
"На Маріупольському напрямку ворог значно активізував свої дії. Російські окупаційні війська 4 рази застосували важке артилерійське озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Снаряди калібром 122 мм прицільно летіли у бік наших позицій поблизу Лебединського, Талаківки і два рази – Водяного. Із АГС-17 та стрілецької зброї окупанти обстріляли Широкине. Об'єднані сили цілком контролюють ситуацію і адекватними відповідями змушують ворога припинити вогонь. Нажаль в ході бойових дій сьогодні поранення отримали четверо наших захисників. За даними нашої розвідки сьогодні російські окупаційні війська втратили військовий автомобіль "Урал", – інформують у штабі.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 22 червня, в зоні бойових дій на Донбасі інтенсивні бої тривали на Луганському та Маріупольському напрямках, втрат серед українських військових не було.
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