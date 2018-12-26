За день на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню
Зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, інформує прес-центр штабу ООС.
"Зокрема, ворог здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.
Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Піски, Красногорівка на Донецькому напрямку, а також поблизу селища Гнутове на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що президент Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану, який ввели в кінці листопада на території 10 прикордонних областей.
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