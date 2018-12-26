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За день на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає
Протягом поточної доби, станом на 18-у годину російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.
За день на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню Фото: ООС

Зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, інформує прес-центр штабу ООС.

"Зокрема, ворог здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Піски, Красногорівка на Донецькому напрямку, а також поблизу селища Гнутове на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану, який ввели в кінці листопада на території 10 прикордонних областей.

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26 12 2018 18:41
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