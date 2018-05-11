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За день на Донбасі бойовики п'ять разів відкривали вогонь

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено
Протягом поточної доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.
За день на Донбасі бойовики п Фото: ООС

"Двічі, в районі Павлополя, противник застосував станкові протитанкові гранатомети. Крім того, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Красногорівка і Гнутове", - інформує прес-центр штабу ООС.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 18 разів порушили режим тиші, 13 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув, ще четверо - отримали поранення.

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05 11 2018 18:58
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