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За день на Донбасі поранено двох бійців ЗСУ

Бойовики 5 разів відкривали вогонь
Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години бойовики на Донбасі продовжували порушувати встановлене перемир'я.
За день на Донбасі поранено двох бійців ЗСУ Фото: facebook.com/odalug

"Російсько-окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь по наших позиціях із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Заборонена Мінськими домовленостями зброя не використовувалася", - інформує прес-центр штабу ООС.

На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де позиції ЗСУ обстрілювалися із гранатометів.

На Горлівському напрямку ворог застосував по захисниках Зайцевого та Південного автоматичні та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Внаслідок прицільного вогню по позиціях ЗСУ поранення отримали два українських військовослужбовці.

На Донецькому напрямку противник вів турбуючий вогонь по захисниках Невельського із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку російські найманці застосували по захисниках Водяного ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

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04 07 2018 19:36
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